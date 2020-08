Sudafrica: protettore pubblico indaga su irregolarità in gare di appalto Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Sudafrica hanno aperto un’inchiesta sulle presunte irregolarità nelle gare di appalto per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (Dpi). In una nota, il protettore pubblico ha dichiarato che sta indagando su diversi casi di assegnazione di materiali a prezzi gonfiati nella provincia di Mpumalanga, in quella di KwaZulu-Natal e in quella del Capo orientale. Nelle ultime settimane sui media locali si sono moltiplicate le accuse secondo cui persone considerate vicine a politici locali avrebbero beneficiato di contratti governativi per beni e servizi per la lotta contro il Covid-19. La scorsa settimana la portavoce del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, Khusela Diko, si è dimessa a seguito di un caso di corruzione che ha visto coinvolto suo marito. Lo riferisce il governo in una nota, secondo cui al suo posto è stato nominato Tyrone Seale. Diko, da parte sua, ha negato qualsiasi illecito nella sua condotta. Il caso riguarda presunte irregolarità nelle procedure di appalto di forniture anti-Covid. In particolare, secondo quanto riportano i media locali, il marito di Diko è stato coinvolto in presunte irregolarità in gare d'appalto per la fornitura di dispositivi di protezione individuale al dipartimento sanitario della provincia di Gauteng, una delle più colpite dalla pandemia. Nelle scorse settimane il presidente Ramaphosa ha firmato un ordine che autorizza l'Unità investigativa speciale (Siu, un organismo indipendente responsabile dinanzi al parlamento e al presidente) ad indagare su qualsiasi accusa di corruzione sui fondi stanziati per la risposta al Covid-19. Il Sudafrica è il paese africano più colpito dalla pandemia con 511.485 casi e 8.366 decessi. (Res)