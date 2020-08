Regno Unito: premier Johnson su morte Hume, era "un gigante politico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio Nobel irlandese John Hume era un "gigante politico" che ha fatto tanto per aiutare a porre fine ai problemi nell'Irlanda del Nord. Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson commentando la morte di Hume, considerato “l’architetto” dell'accordo di pace del Venerdì Santo del 1998 con l'Irlanda del Nord, scomparso oggi all'età di 83 anni. “John Hume era semplicemente un gigante politico. Era orgoglioso della tradizione che era totalmente contraria alla violenza e impegnata a perseguire i suoi obiettivi con mezzi esclusivamente pacifici e democratici", ha affermato Johnson. "Con la sua scomparsa abbiamo perso un grande uomo che ha fatto così tanto per aiutare a porre fine ai problemi e costruire un futuro migliore per tutti". (Rel)