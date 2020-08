Riforme: Comune Milano, porta a partire macchina organizzativa per referendum, spesa da 3,5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvate le linee di indirizzo per l'esecuzione degli interventi necessari per lo svolgimento, i prossimi 20 e 21 settembre, del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" approvata dal Parlamento. La macchina organizzativa - fa sapere una nota di Palazzo Marino - è pronta a partire: all'amministrazione comunale spetta il compito di assicurare la stessa organizzazione e le medesime attività garantite per le consultazioni elettorali. La spesa prevista per l'allestimento dei 1.248 seggi tradizionali (cui si aggiungono 66 seggi speciali in ospedali, case di riposo e carceri), i servizi informatici, scrutatori e straordinari del personale amministrativo è di 3,5 milioni di euro, di cui 570mila a carico del Comune di Milano, il restante a rimborso dello Stato. Circa 700mila euro serviranno a coprire gli emolumenti dei 1.248 presidenti di seggio, dei 1.248 segretari e dei 3.771 scrutatori. Per i presidenti è previsto un compenso di 130 euro (79 euro per i presidenti di seggi speciali), 104 euro per segretari e scrutatori (53 euro per scrutatori di seggi speciali). (segue) (com)