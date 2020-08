Roma: a villa Torlonia al via Technoadventure, attività all'aperto dal 6 al 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel parco di villa Torlonia, dal 6 al 31 agosto, saranno presenti i nuovi giochi-sfida all’aperto proposti da Technotown, lo spazio dedicato alla creatività e alla scienza dell’assessorato alla Scuola di Roma Capitale, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Technotown offrirà ai bambini e alle famiglie nuove occasioni di svago e di divertimento creativo che accompagnino, soprattutto i più piccoli, nel graduale ritorno alla normalità dopo le restrizioni anti-Covid. Per queste ragioni la nuova programmazione estiva vede accanto ai tanti e diversi contenuti online, fruibili sempre sul sito www.technotown.it e sui canali social, anche una iniziale ripresa delle attività dal vivo. Sul web si troveranno nuove sfide, approfondimenti e tutorial speciali collegati e propedeutici alle attività che si svolgeranno poi all’aperto nel parco di Villa Torlonia.I giochi-sfida all’aperto, stile caccia al tesoro o avventure in villa, si svolgeranno nel rispetto delle misure anti-Covid e del distanziamento interpersonale. I partecipanti useranno infatti solo i propri smartphone e le comunicazioni con i tutor di Technotown avverranno tramite messaggi su whatsapp. (segue) (Com)