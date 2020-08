Roma: a villa Torlonia al via Technoadventure, attività all'aperto dal 6 al 31 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per partecipare alle attività all’aperto, che sono gratuite, è obbligatoria la prenotazione al contact center 060608. I partecipanti (max di 15 persone a sfida) riceveranno per mail il proprio biglietto in modalità print@home, da presentare poi stampato o da smarthphone, al tutor che condurrà il gioco, prima dell’inizio dell’attività. Nel giorno e nell’ora dell’appuntamento, i partecipanti verranno accolti da un tutor di fronte al portone di ingresso di Technotown. Ci si sposterà poi nell’area del portico dove verranno date le istruzioni iniziali del gioco. Le squadre si muoveranno quindi all’interno della villa per cercare indizi, fotografare o comporre musica, in base alle attività in programma quel giorno. I tutor comunicheranno con i partecipanti attraverso l’invio di messaggi con whatsapp. Raggiunti gli obiettivi del gioco-sfida, le squadre si ritroveranno all’esterno del portico, opportunamente distanziate, per condividere i risultati e per la premiazione finale. Oltre che accumulare punti per entrare nella Hall of Fame, la pagina del sito dedicata ai vincitori, alla squadra prima classificata verrà consegnato anche un trofeo personalizzato realizzato con la laser cutter e utilizzando materiali di riciclo come legno o cartone. Un trofeo simbolico quindi, ma anche ecologico e sostenibile. (Com)