Imprese: Ubi Banca, primo semestre chiuso con utile di 184,3 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante gli effetti della pandemia, Ubi Banca ha chiuso il primo semestre dell’anno con un utile netto pari a 184,3 milioni, con una crescita del 38,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Stando ai risultati consolidati al 30 giugno 2020 approvati oggi dal consiglio di amministrazione, i proventi operativi hanno totalizzato 1,795 miliardi di euro, con una lieve flessione di 1,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: una situazione da imputare prevalentemente alla crescita delle commissioni, che hanno superato l’apporto del margine d’interesse confermando la tendenza che si è manifestata a partire dall’ultimo trimestre del 2019, l’incremento dell’utile delle partecipazioni valutate al patrimonio netto e il risultato della finanza, in crescita rispetto al primo semestre 2019. Nell’ambito dei proventi operativi, prosegue la nota, il margine d’interesse si è attestato a 803,4 milioni di euro a fronte di un minor contributo della componente Ifrs9 e da un maggiore costo del funding in conseguenza sia all’intensa attività di emissione di raccolta istituzionale pregressa (2019), sia della crescita dei depositi da clientela ordinaria. (Com)