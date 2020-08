Coronavirus: Fontana, Italia a ultimo posto in Europa per incidenza nuovi casi, sacrificio dei lombardi premiato dai fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Centro Europeo per il controllo delle malattie infettive, l’Ecdc, ha pubblicato la tabella dell’incidenza dei nuovi casi. I numeri parlano chiaro. L’Italia è all'ultimo posto con 6,2 su 100mila abitanti, poi la Germania con 10,3, Regno Unito 13,4, Francia 19,7, Croazia 25,3, Bulgaria 46,0, Spagna 60,2 e Romania 81,1". Lo scrive in un post Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Anche in questo caso il sacrificio e il buon senso dei lombardi, i più colpiti dalla pandemia, nell'applicare le misure anti contagio viene premiato dai fatti - rimarca Fontana -. Purtroppo il virus assassino non è ancora sconfitto e noi non abbassiamo la guardia. Questa è la Lombardia".(com)