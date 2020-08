Imprese: Ubi Banca, nel primo semestre continua il corso positivo delle commissioni nette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre è proseguito un buon andamento per le commissioni nette di Ubi Banca, attestatesi a 823,7 milioni di euro con una crescita di 1,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2019. Stando ai risultati finanziari consolidati approvati oggi dal consiglio di amministrazione, l’incremento è da attribuire al contributo dei servizi legati all’attività in titoli, in crescita del 3,3 per cento a 471,4 milioni, e alle commissioni relative all’attività bancaria tradizionale. Il risultato della finanza ha invece totalizzato 95,2 milioni con una crescita rispetto ai 55,1 del primo semestre 2019. (Com)