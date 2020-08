Carcere: De Corato, solidarietà ad agenti aggrediti al "Beccaria", dotarli di taser e spray al peperoncino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, in una nota esprime "solidarietà agli agenti di Polizia penitenziaria aggrediti da un giovane detenuto preso da un improvviso e inspiegabile raptus di follia" venerdì al carcere Beccaria di Milano. "Gli uomini in servizio nelle carceri - prosegue De Corato - lavorano con grande professionalità, nonostante la carenza di organico. Sono troppi, invece, i 1322 minorenni e giovani adulti ospitati nelle strutture residenziali. Oltre ai 13.190 quelli in carico ai servizi della Giustizia minorile". "I politici che puntualmente dispensano solidarietà ai detenuti, dovrebbero interrogarsi su quanto ripeto da tempo. Concetto, peraltro, rilanciato anche dal sindacato Sappe a tutela degli uomini in servizio nelle carceri", aggiunge l'assessore, che conclude: "Al fine di lavorare in condizioni adeguate è opportuno dotarli immediatamente di taser e spray al peperoncino". (com)