Imprese: Ubi Banca, nel primo semestre oneri operativi in calo per controllo costi

- Il continuo controllo dei costi durante il primo semestre dell’anno ha avuto un effetto positivo sugli oneri operativi di Ubi Banca (tenendo conto anche dei contributi al Fondo di risoluzione), che hanno registrato una diminuzione dello 0,8 per cento attestandosi a 1,178 miliardi di euro. Stando ai risultati consolidati al 30 giugno 2020 approvati oggi dal consiglio di amministrazione, al netto di tali componenti gli oneri operativi scendono di quattro punti percentuali. Sempre nel primo semestre, prosegue la nota, sono state iscritte rettifiche di valore nette per deterioramento crediti verso la clientela per 336,4 milioni di euro, in calo rispetto ai 391,6 del primo semestre 2019 che erano impattati dalla contabilizzazione di 112,1 milioni in relazione alla vendita di posizioni leasing e factoring in sofferenza. Il costo del credito nel primo semestre dell’anno si è attestato a 79 punti base annualizzati, mentre le imposte sul reddito dell’operatività corrente per il primo semestre 2020 sono risultate pari a 84,4 milioni, con un tax rate del 30,5 per cento. (Com)