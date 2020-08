Italia-Paraguay: Paolo Campanini nuovo ambasciatore ad Assunzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del gradimento del Governo interessato, Paolo Campanini è il nuovo Ambasciatore d’Italia ad Assunzione. Lo si apprende da una nota della Farnesina. Paolo Campanini è nato a Pordenone il 2 settembre 1967. È diplomato del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico (1985), dell'Istituto di Studi Politici di Parigi (1988) e della Columbia University (1999). Dopo essersi laureato in scienze politiche presso l’Università di Trieste nel 1992, entra in carriera diplomatica nel 1994. Inizia la sua carriera presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Dal 2000 al 2004 svolge il suo primo incarico all’estero come Console di prima classe a Mendoza, in Argentina. (segue) (Abu)