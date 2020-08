Italia-Paraguay: Paolo Campanini nuovo ambasciatore ad Assunzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rientrato a Roma, presta servizio alla Direzione Generale per i Paesi delle Americhe dove si occupa delle relazioni con l'America Latina. Viene quindi nominato Capo Ufficio: prima, nel 2008, presso la Direzione Generale per la Cooperazione Economica e Finanziaria Multilaterale – dove si occupa dei processi G8 e G20 e del Vertice G8 dell'Aquila (2009) – e poi, nel 2011, presso la Direzione Generale per l’Unione Europea, dove è impegnato sui temi di architettura istituzionale dell'Unione Europea e con la Presidenza italiana nel 2014. Nel 2015 è Primo Consigliere alla Rappresentanza permanente presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, dove si occupa del negoziato per l'adozione dell'Agenda 2030 e di bilancio e amministrazione delle Nazioni Unite. Nel 2016 è stato nominato Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica. (Abu)