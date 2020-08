Immigrazione: Molinari (Lega) su stato di emergenza, crolla il Pil ma triplicano gli sbarchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, dichiara in una nota: "I dati economici sono drammatici con un -13 per cento del Pil, il governo proroga lo stato di emergenza limitando ulteriormente la libertà di movimento degli italiani e l'unica cosa che cresce a dismisura sono gli sbarchi dei clandestini. Triplicati rispetto a quelli dello scorso anno. E' chiaro - conclude l'esponente leghista - che in questo momento non ci possiamo permettere una cosa del genere".(Rin)