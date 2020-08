Milano: ruba offerte in chiesa durante permesso premio, arrestato pregiudicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pregiudicato di 44 anni è stato sottoposto ai domiciliari per aver rubato le monete contenute nell’offertorio della chiesa Santa Maria Nascente a Garbagnate Milanese. Lo scorso 29 luglio il parrocco aveva denunciato ai Carabinieri che due giorni prima tra le ore 10:50 e le ore 11:50 del 27 luglio, ignoti, dopo aver danneggiato la porta della sagrestia e rubato le offerte. Dall’analisi dei filmati di video-sorveglianza con successiva perquisizione locale con contestuale sequestro dei capi d'abbigliamento indossati durante il furto, i militari dell’Arma hanno identificato l'autore, il quale si è reso responsabile del reato durante la fruizione di un permesso concesso dall’autorità giudiziaria. Inizialmente sottoposto ai domiciliari il 44enne, nullafacente, è stato portato a San Vittore in esecuzione dell'ordinanza di carcerazione emessa dall’ufficio di sorveglianza del Tribunale di Milano, che disponeva la sospensione della misura cautelare in atto con la custodia cautelare in carcere.(com)