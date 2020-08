Polonia: coronavirus, ministro Sanità annuncia controlli su suo mascherina nei negozi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa settimana ci saranno controlli nei negozi per verificare l'osservanza dell'obbligo di mascherina in Polonia. Lo ha annunciato il ministro della Sanità della Polonia, Lukasz Szumowski, in un'intervista all'emittente "Polskie Radio". Interrogato se si possa parlare dell'arrivo di una seconda ondata di contagi, il ministro ha detto che è "presto per farlo" e che l'incremento dei nuovi contagi negli ultimi giorni è l'effetto del rilassamento delle misure sanitarie e di "alcuni focolai in feste familiari, nozze e incontri analoghi". Szumowski ha indicato anche i "grandi focolai" nelle miniere e in alcuni impianti di produzione. Per quanto riguarda il potenziale di infezione in situazioni quotidiane, per la strada, nei negozi e così via, il ministro afferma che esso è "per fortuna ancora limitato". Szumowski ribadisce la necessità che i polacchi "si comportino ragionevolmente, indossino le mascherine o le visiere nei negozi". "Qui non c'è scusante medica. Se qualcuno non può indossare la mascherina, può indossare la visiera", ha detto. I controlli da lui annunciati saranno compiuti dalle forze dell'ordine, ma anche dall'autorità sanitaria. (Vap)