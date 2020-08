Libano: ministro degli Esteri dimissionario Hitti, paese sta diventando “uno Stato fallito”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano si sta trasformando in uno “Stato fallito”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri libanese, Nassif Hitti, in un comunicato rilasciato per spiegare le ragioni delle sue dimissioni dal governo, presentate questa mattina. Lo riporta il quotidiano il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, sintetizzando le sue dichiarazioni. Nel comunicato Hitti ha sottolineato la difficoltà di una scelta fra l'agire al servizio della nazione e rinunciare a farlo, vista la “debole” possibilità di conseguire risultati in un sistema pieno di sfide esistenziali e privo di buona volontà. Nonostante Hitti abbia nutrito grandi speranze di cambiamento e riforma, la realtà ha “distrutto le sue aspirazioni”, e il ministro si è detto “non più disponibile a scendere a compromessi”. Di conseguenza, a fronte della constatazione che il Libano d’oggi “si sta trasformando in uno Stato fallito” e davanti all’impossibilità di esercitare le sue responsabilità nelle circostanze attuali, Hitti ha deciso di dimettersi, auspicando che il governo e le autorità “rimettano in questione numerose pratiche e politiche, allo scopo di dare priorità ai cittadini e alla nazione sopra ogni altra cosa”. (segue) (Res)