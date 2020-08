Libano: ministro degli Esteri dimissionario Hitti, paese sta diventando “uno Stato fallito” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti diplomatiche citate dal quotidiano libanese, fra le ragioni delle dimissioni di Hitti figurerebbe la sua irritazione per alcuni atti recenti del governo guidato da Hassan Diab, fra cui la decisione di escluderlo da una visita in Kuwait per richiedere il sostegno dell’emirato dove invece è stato inviato il direttore della Sicurezza generale del governo Abbas Ibrahim. Inoltre, Hitti avrebbe condannato l’atteggiamento a suo dire “poco trasparente” tenuto dal premier Diab con il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian durante la visita a Beirut del capo della diplomazia di Parigi avvenuta due settimane fa. (Res)