Bulgaria: proseguono le proteste antigovernative, bloccate arterie principali di Sofia

- Proseguono per il 26mo giorno consecutivo le proteste contro il governo in Bulgaria. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i manifestanti hanno allestito alcune tende da campeggio in mezzo a tre dei principali incroci stradali nella capitale Sofia. Non sono registrati al momento scontri o tensioni fra polizia e dimostranti. Le proteste sono scoppiate a seguito di alcuni arresti compiuti fra i componenti della squadra del presidente della Repubblica, Rumen Radev. Il 9 luglio sono stati infatti arrestati il consigliere per la sicurezza Ilija Milousev e il segretario per le questioni legali e la lotta alla corruzione, Plamen Ouzounov. Il primo è accusato di divulgazione di segreti di Stato mentre il secondo è sospettato di traffico d'influenza. (segue) (Seb)