Milano: danneggia con mazza da baseball auto in sosta, arrestato 29enne

- Un marocchino di 29 anni, irregolare e con precedenti, è stato arrestato per danneggiamento aggravato a Milano dalla Polizia, per aver colpito con un mazza da baseball tre auto parcheggiate in viale Mar Jonio, zona San Siro. Al 112, poco prima delle 23, era arrivata la segnalazione di un uomo nordafricano che a torso nudo e in compagnia di un cane di grossa taglia stava danneggiando gli specchietti e i parabrezza delle auto. Sul posto è intervenuta una volante della Questura. Alla vista degli agenti il 29enne, prima di essere bloccato a fatica, ha provato a disfarsi della mazza lanciandola in un giardino condominiale. (Rem)