Energia: Spagna, Ue destina 27 milioni per forniture Gnl in porti Barcellona e Algeciras

- L'Unione europea destinerà 27 milioni di euro alla Spagna per lo sviluppo di due progetti per la fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) alle navi dei porti di Barcellona e Algeciras (Cadice). Secondo quanto riferisce il sito specializzato "Energy News", il progetto sarà coordinato da Engas (gestore tecnico del sistema spagnolo del gas) tramite i suoi soci Scale Gas e Knutsen e dalle rispettive autorità portuali. Il finanziamento rientra nel "Meccanismo collegare l'Europa" (Connecting Europe Facility), fondo Ue per investimenti infrastrutturali in progetti nel settore dei trasporti, dell'energia e digitale con l'obiettivo di favorire la connettività tra gli Stati membri. Una delle priorità dell'Unione europea nei prossimi anni è, infatti, la promozione di progetti di trasporto marittimo a corto raggio con combustibili alternativi per ridurre le emissioni delle navi nei porti. (Spm)