Speciale difesa: Aresta (M5s) incontra capo di Stato maggiore Aeronautica militare Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Giovanni Luca Aresta, componente la commissione Difesa della Camera, annuncia: "Sono stato ricevuto nel suo ufficio dal generale di squadra aerea Alberto Rosso, capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare italiana. L'incontro si è tenuto presso il palazzo Aeronautica in Roma - continua il parlamentare in una nota -, lo storico edificio voluto da Italo Balbo per riunire i vari organismi che costituivano l'allora giovane Aeronautica militare e che vide la luce il 28 ottobre del 1931 dopo solo 28 mesi di lavoro. Con il generale Rosso ho avuto modo di affrontare temi legati alle problematiche dell'Arma azzurra e ritenuti fondamentali tanto per una moderna cultura della Difesa che per l'intero sistema Paese. In particolare, vista anche la mia esperienza di giurista - prosegue l'esponente del M5s -, abbiamo discusso di alcuni profili di spiccata specificità che involgono la sfera del diritto militare legati all'Arma oltre che del progetto di riforma della giustizia militare sulla quale ho presentato una mia proposta di legge, all'esame della Camera dei deputati. Il confronto", conclude Aresta, "si è svolto in un clima cordiale e di reciproca stima". (Com)