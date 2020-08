Speciale difesa: Germania, Heckler&Koch, si dimette il presidente Cda Kujat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'azienda produttrice di armi tedesca Heckler&Koch (H&K), Harald Kujat, si è dimesso dall'incarico, che continuerà a esercitare fino all'annuale assemblea generale degli azionisti, prevista per il 27 agosto prossimo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Kujat ha motivato la decisione con i rapporti con i nuovi proprietari di H&K, la holding finanziaria lussemburghese Compagnie de développement de l'eau (Cde) che fa capo all'investitore francese Nicolas Walewski. Cde ha acquisito la maggioranza di Hk il 20 luglio scorso, rilevandola dall'imprenditore tedesco Andrea Heeschen che a sua volta l'aveva ottenuta nel 2002 dal gruppo per la difesa britannico Bae Systems. Nel 2019, era stato Heeschen ad assumere come presidente del Cda Kujat, già capo di Stato maggiore della difesa tedesco dal 2000 al 2002 e presidente del Comitato militare della Nato da allora al 2005. Tra Heeschen e Kujat si sviluppò uno stretto rapporto di fiducia, finito al centro della lotta per il controllo di H&K tra l'imprenditore tedesco e Cde, che dal 2015 è tra gli investitori nell'azienda in gravi difficoltà per perdite e debiti. Il conflitto è culminato all'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 19 dicembre 2019, con Cde che ha chiesto la destituzione di Kujat da presidente del consiglio di amministrazione, accusandolo di essere “privo di competenze economiche”. Poiché Heeschen ancora deteneva la maggioranza di H&K, Kujat mantenne l'incarico. (Geb)