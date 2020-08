Speciale difesa: caccia F-16 turchi giunti in Azerbaigian per esercitazioni congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caccia da combattimento turchi F-16 sono giunti in Azerbaigian per esercitazioni militari congiunte: lo ha dichiarato in una nota il ministero della Difesa azerbaigiano. In una dichiarazione, il ministero ha affermato che i jet prenderanno parte all’esercitazioni congiunge TurAz Qartali-2020. Le esercitazioni sono state avviate il 29 luglio in Azerbaigian e continueranno fino al 10 agosto a Baku, Nakhchivan, Ganja, Kurdamir e Yevlakh, con la partecipazione di forze terrestri e aeree. Nello specifico, tra il primo e il 5 agosto si terranno esercitazioni a Baku e Nakhchivan cui prenderanno parte artiglieria, mezzi blindati e mortai. Nel frattempo, il ministero della Difesa turco ha pubblicato su Twitter un video delle esercitazioni, accompagnato dalla didascalia "Una nazione, due Stati". Le esercitazioni militari su larga scala tra Turchia e Azerbaigian rientrano nell'accordo di cooperazione militare tra i due paesi. (Res)