Speciale difesa: Polonia, senatrici partito Ko invitano ministro Famiglia a incontro su convenzione di Istanbul

- Il ministro della Giustizia polacco, Zbigniew Ziobro, ha indirizzato alcuni giorni fa al dicastero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali una proposta in merito al ritiro di Varsavia dalla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul). Il guardasigilli ha reiterato l'accusa già espressa in precedenza al testo di avere "un carattere ideologico". A suo avviso, la Convenzione non contiene soluzioni in difesa delle donne e contro la violenza che la Polonia già non soddisfi e ritiene che in alcuni casi gli standard polacchi siano maggiori di quelli inclusi nel testo. La Polonia ha sottoscritto la convenzione nel dicembre 2012 e l'ha ratificata nel 2015. (Vap)