Speciale difesa: Hong Kong, esperto diritto cinese Cardillo (Università Zhongnan) spiega legge sicurezza

- L'entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong voluta dal governo centrale cinese ha infranto le speranze dell'Occidente riguardo al ritorno dell'ex colonia britannica alla Cina. I paesi occidentali, in particolar modo gli Stati Uniti e il Regno Unito, speravano che Hong Kong potesse diventare una leva per favorire un'evoluzione della Cina verso modelli socio-politici ed economici loro affini: negli anni successivi, però, non c'è stata quella trasformazione del sistema giuridico cinese nella direzione auspicata dall'Occidente. È quanto suggerisce un’analisi di Ivan Cardillo, ricercatore di diritto comparato alla Zhongnan University of Economics and Law (Zuel) di Wuhan e visiting professor dell’Università di Trento, secondo cui la tanto contestata legge sulla sicurezza nazionale va analizzata distinguendo due piani: giuridico e politico. Secondo Cardillo, "non c'è conflitto dal punto di vista giuridico" riguardo all’intervento legislativo di Pechino. Nel 1984 Cina e Regno Unito hanno firmato la Dichiarazione congiunta sino-britannica in cui Pechino si è assunta l'obbligo di attuare la formula "Un paese, due sistemi" che ha portato alla nascita di due Regioni amministrative speciali, Hong Kong e Macao. Il punto fondamentale, spiega l'accademico, è che Hong Kong conservi un alto livello di autonomia ad eccezione degli affari con l'estero e della difesa del territorio. (Cip)