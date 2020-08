Speciale difesa: Tofalo visita Comando squadra navale, focus su Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di stato alla Difesa Angelo Tofalo ha visitato il Comando in capo della squadra navale (Cincnav) dove è stato accolto dall'ammiraglio di squadra Paolo Treu. Lo riferisce una nota del sottosegretario Tofalo. Durante la visita, al sottosegretario è stata presentata la fotografia in tempo reale della principale attività operative e delle missioni in corso, con un focus particolare sul Mediterraneo allargato, approfondendo gli equilibri geopolitici e l'influenza, anche politica, che esercitano nella regione i principali attori internazionali. "La stabilità di questa area, dove l'Italia mantiene una evidente centralità, è determinante per la sicurezza nazionale e dell'Europa tutta", ha evidenziato Tofalo. In particolare, nel corso del briefing, è stato evidenziato il ruolo di rilievo dell'Italia al comando della missione europea Irini per la risoluzione della crisi libica. (Res)