Speciale difesa: Ue, ministro Difesa tedesco intende compiere progressi più rapidi in politica di sicurezza

- In considerazione della riduzione del contingente degli Stati Uniti in Germania, gli Stati membri dell'Ue devono compiere “finalmente progressi più rapidi nella politica di sicurezza e difesa” comune. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). In un messaggio pubblicato su Facebook, Kramp-Karrenbauer ha commentato la decisione degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze di stanza in Germania di circa 12 mila effettivi, portando il contingente da quasi 36 mila a un massimo di 25 mila unità. “Per decenni”, ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco, i militari statunitensi “di stanza da noi in Germania hanno rappresentato l'amicizia transatlantica” tra il paese e gli Usa. “Il loro addio sarà doloroso e influirà anche sulla popolazione” delle aree circostanti le basi degli Usa. A tal riguardo, Kramp-Karrenbauer ha aggiunto che discuterà con primi ministri dei Laender interessati dal ritiro dei reparti statunitense “su come le Forze armate possano sostenere le regioni” Allo stesso tempo, ha osservato il ministro della Difesa tedesco, “vivere bene in Germania e in Europa dipende sempre di più da come garantiamo la nostra sicurezza”. Pertanto, Kramp-Karrenbauer ha dichiarato che utilizzerà la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, assunta dalla Germania il primo luglio scorso per i successivi sei mesi, al fine di “compiere finalmente progressi più rapidi nella politica europea di sicurezza e di difesa”. (Geb)