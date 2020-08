Speciale difesa: Hong Kong, attivista pro-democrazia Wong, da ufficio elettorale "caccia alle streghe" guidata politicamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wong ha obiettivo che si è trattato sicuramente di un travisamento perché il post era semplicemente un commento di notizie. "Devo prendere provvedimenti per confutare tali false accuse, poiché sappiamo tutti che la nuova legge è in realtà un'arma legale utilizzata contro i dissidenti. Due giorni fa Tony Chung e altri tre studenti sono stati arrestati per incitamento alla secessione per post online. I giudici speciali che sovrintendono ai casi di violazione della legge sulla sicurezza sono nominati direttamente da Carrie Lam (il capo esecutivo). Dall'elaborazione di prove, arresti, azioni penali e processi, l'amministrazione può controllare quasi tutte le procedure richieste dalla legge", ha scritto ancora l'attivista. "Se l'operazione calunniosa del governo è tollerata e non confutata, credo che non avrei alcuna possibilità di difesa nel caso in cui venissi arrestato. Infine, desidero ringraziare tutti gli elettori che hanno fatto affidamento sulla mia convinzione politica e hanno dato generosamente il loro voto per sostenere la mia campagna. La nostra resistenza continuerà e speriamo che il mondo possa resistere con noi nella prossima battaglia in salita!", ha concluso Wong, annunciando l'apertura di un nuovo account Patreon per condividere le sue opinioni sul futuro di Hong Kong. (Cip)