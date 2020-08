Imprese: Eni, Francesco Gattei è il nuovo chief financial officer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Gattei ha assunto l’incarico di chief financial officer di Eni. Stando al relativo comunicato stampa, avrà il compito di sostenere l’amministratore delegato nell’elaborazione e implementazione della strategia economico-finanziaria della società durante l’attuale fase di accelerazione del Piano di decarbonizzazione dei business di Eni. Classe 1969, Gattei è nato a Bologna, dove si è laureato in economia e commercio con una tesi sul mercato petrolifero e ha conseguito il Medea (Master in management dell’energia e dell’ambiente della Scuola Mattei) nel 1994. In Agip come business analyst e poi come negoziatore a partire dal 1995, dal 2001 al 2005 è in Libia come respo0nsabile della pianificazione e dell’attività negoziale e commerciale nel periodo di costruzione e startup del Western Libyan Gas Project, per poi rientrare in sede nel 2006 a sostegno del vice direttore generale della divisione E&P nelle attività di pianificazione e sviluppo del business in Africa, Europa, Asia e Americhe. Senior vice president per scenari di mercato e opzioni strategiche a partire dal 2011, è stato anche consigliere di Saipem nel periodo 2014-2015, ed è segretario del Comitato scenari e sostenibilità fino al 2019. (Com)