- "Non un giorno di festa a Genova per rispetto alle vittime, ma una lezione per tutti". Lo scrive su Twitter Andrea Marcucci, capogruppo del Partito democratico in Senato, in occasione dell'inaugurazione del nuovo ponte di Genova. "Quando le cose si vogliono fare, in Italia c'è la capacità e la forza, per farle bene", conclude il senatore democratico.(Rin)