Repubblica Ceca: Volkswagen annuncia oggi il successore di Maier alla guida di Skoda Auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico Volkswagen annuncerà oggi il successore di Berhard Maier come amministratore delegato di Skoda Auto. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". Il nome più papabile secondo indiscrezioni di stampa è quello di Thomas Schafer, che è stato a capo della divisione sudafricana del gruppo. Un altro nome è quello di Martin Jahn, che già in passato è stato membro del CdA di Skoda Auto. Maier, amministratore delegato della società dal novembre 2015, aveva anticipato chea fine luglio avrebbe lasciato il suo ruolo, ma senza precisare ragioni ufficiali per l'abbandono. Sotto la sua guida la compagnia ha lanciato i modelli di suv Kodiaq, Karoq e Kamiq e ha spostato il suo focus su digitalizzazione, connettività e mobilità elettrica. Skoda è il maggiore esportatore ceco e una delle imprese che danno più lavoro nel Paese, ma è stata colpita in modo significativo dalle conseguenze della pandemia di coronavirus. (segue) (Vap)