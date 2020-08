Irlanda del Nord: morto l'ex premio Nobel per la pace John Hume

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex leader del Partito socialdemocratico laburista dell'Irlanda del Nord (Sdlp) e vincitore del premio Nobel per la pace, John Hume, è deceduto questa mattina a Derry. Il decesso è avvenuto all'età di 83 anni dopo una breve malattia. Lo ha annunciato la famiglia sottolineando che l'ex premier Nobel per la pace, per il suo ruolo nel raggiungimento degli accordi del Venerdì Santo, è stato innanzitutto "marito, padre, nonno, e fratello". "Sembra particolarmente adatto per questi giorni strani e pieni di paura ricordare la frase che ha dato speranza a John ed a così tanti di noi attraverso tempi oscuri: Dobbiamo superare", si legge nell'annuncio della famiglia.(Rel)