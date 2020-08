Moldova: premier Chicu auspica arrivo a settembre prima tranche di 50 milioni di aiuti da Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Moldova auspica di ricevere a settembre la prima tranche, di 50 milioni di euro, dell'assistenza macrofinanziaria di 100 milioni di euro dell'Unione europea. Lo ha affermato oggi il primo ministro moldavo Ion Chicu in una dichiarazione. Il capo del governo di Chisinau ha precisato che per questo, l'accordo approvato dal governo venerdì, dovrà essere ratificato dal Parlamento. Chicu ha ricordato che per la seconda tranche di 50 milioni, la Moldova dovrà adempiere a sei condizionalità, che anche esse devono anche essere approvate dal Parlamento. In aprile, la Commissione europea ha proposto un sostegno di 100 milioni di euro, sotto forma di un prestito a condizioni molto favorevoli, per la Moldova, per rafforzare la stabilità economica del paese e creare lo spazio di bilancio necessario per allocare le risorse per proteggere la popolazione e ridurre gli effetti negativi della crisi provocata da Covid-19. (segue) (Moc)