Moldova: premier Chicu auspica arrivo a settembre prima tranche di 50 milioni di aiuti da Ue (2)

- "Inoltre, questa settimana riprenderanno i negoziati con la Federazione Russa per un prestito di 200 milioni di euro, dopo che un accordo in questo senso è stato annullato dalla Corte costituzionale, a causa di alcune disposizioni pericolose per la Moldova, ma anche perché la procedura di negoziazione è stata violate", ha continuato Chicu. Allo stesso tempo, il primo ministro ha anche dichiarato che il governo sta negoziando con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), in vista di un prestito per la riparazione di alcune strade, che inizierà il prossimo anno. (Moc)