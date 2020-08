Roma: Raggi, prosegue piano rimozione sanpietrini in via IV Novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si ferma il "piano sanpietrini" nella Capitale. "Il cantiere in via IV Novembre va avanti: addio sanpietrini, al loro posto arriva l'asfato e una strada tutta riqualificata". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Il progetto coordinato dal Dipartimento lavori pubblici prevede appunto la rimozione della pavimentazione in selciato e la sostituzione con l’asfalto, più adatto a sostenere il passaggio di scooter, bus e auto - spiega Raggi -. Il cantiere procede spedito: già completata la parte centrale di via IV Novembre, nel tratto tra piazza dei Santi Apostoli e Largo Magnanapoli, con una bonifica e il potenziamento della rete idraulica. I sanpietrini sono stati mantenuti ai bordi della carreggiata come richiamo storico alla pavimentazione storica della città. Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni di rimozione dei sanpietrini in Largo Magnanapoli e, dopo un’accurata riqualificazione, saranno riposizionati e conservati. A breve partiranno anche le lavorazioni in via Cesare Battisti, secondo il cronoprogramma messo a punto dal dipartimento Simu. Per la prima volta - conclude la sindaca - abbiamo ideato un progetto per valorizzare al massimo la pietra simbolo di Roma e ricollocarla su aree a prevalenza pedonale". (Rer)