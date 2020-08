Viabilità: Anas, limitazioni lungo la statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" in provincia di Monza e Brianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i lavori di riqualificazione dei nodi viabilistici e di viale Lombardia, nel tratto di collegamento tra piazzale Virgilio e la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", nel territorio comunale di Monza. In particolare, sono previsti interventi di rimozione dei new jersey in calcestruzzo e i lavori di pavimentazione sulla rampa di uscita della galleria di Monza, al km 12,200 della carreggiata nord della statale. Lo comunica in una nota Anas. "Per consentire lo svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza degli utenti - spiega la società del gruppo Fs Italiane - è stata predisposta la chiusura al traffico della rampa di uscita della galleria di Monza allo svincolo Monza Centro - Piazzale Virgilio - km 12,200 direzione Lecco - mercoledì 5 agosto dalle 22:00 fino alle 06:00 del giorno successivo". (com)