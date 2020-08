Imprese: Sace, al via operatività di Garanzia Italia per prestiti obbligazionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace, insieme all’Associazione bancaria italiana e all’Associazione del private equity, venture capital e private debt (Aifi), ha annunciato l’avvio dell’operatività anche per i titoli di debito di Garanzia Italia, lo strumento previsto dal decreto Liquidità per sostenere la continuità operativa e la ripartenza delle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19. Stando al relativo comunicato stampa, le operazioni di questo tipo si sono infatti affiancate, insieme a quelle di factoring e leasing, a quelle di finanziamento previste dal decreto tra gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese che possono beneficiare delle garanzie di Stato. A seguito del confronto con Abi e Aifi, prosegue la nota, Sace ha definito i termini e le condizioni che disciplinano il rilascio delle garanzie a beneficio dei sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi da società italiane, strutturate per il tramite di banche, fondi di debito e istituzioni finanziarie, e che abbiano ricevuto un rating minimo pari a BB-. In base alle disposizioni, i prestiti obbligazionari dovranno essere destinati a sostenere attività in Italia, tra cui capitale circolante e investimenti: l’emissione obbligazionaria, da sottoscriversi per intero, dovrà avere una durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi. Il rilascio delle garanzie avverrà online attraverso il portale dedicato Garanzia Italia sviluppato da Sace, che insieme alle due Associazioni continuerà “ad adoperarsi per rendere lo strumento di garanzia dei titoli di debito ancora più efficiente e massimizzare i suoi vantaggi per le imprese ed il mercato dei capitali”. (Com)