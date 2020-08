Spagna: coronavirus, governo rafforza ministero Salute con segretaria di Stato specifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha rafforzato il ministero della Salute con la creazione di una segretaria di Stato specifica per "controllare possibili focolai" di coronavirius" e "la comparsa di nuove malattie con potenziale pandemico". Il provvedimento è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale della Spagna. Questo organo mira a sostenere il ministero nella comunicazione comunicazione delle politiche sanitarie e delle decisioni adottate, "garantendo una maggiore trasparenza nell'azione del governo". Permetterà, inoltre, di uniformare le relazioni con i differenti attori sia a livello nazionale che locale. "La configurazione del Sistema sanitario nazionale come sistema decentralizzato, le cui prestazioni sono svolte dalle Comunità autonome, implica il continuo coordinamento di queste con il ministero della Salute", ha evidenziato il governo di Madrid in una nota, evidenziando come durante la crisi sanitaria "questo coordinamento e questi contatti sono stati intensificati e si prevede che continueranno nei prossimi anni". (Spm)