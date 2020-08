Venezuela: le opposizioni non parteciperanno alla "frode elettorale" del 6 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 27 partiti di opposizione del Venezuela hanno annunciato che non si presenteranno alle elezioni legislative del prossimo dicembre, denunciando in anticipo una "frode elettorale" attribuita al governo del presidente Nicolas Maduro. "Avendo esaurito tutti gli sforzi nazionali e internazionali per avere un processo elettorale competitivo, che garantisse il rispetto alla volontà sovrana del popolo, le organizzazioni politiche democratiche del Venezuela manifestano al popolo venezuelano e alla comunità internazionale che, in modo unanime, decidono di non partecipare alla frode elettorale convocata dal regime di Maduro", si legge nella nota firmata anche dalle forze ritenute più significative delle opposizioni. (segue) (Brb)