Venezuela: le opposizioni non parteciperanno alla "frode elettorale" del 6 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mossa, non inattesa, viene presentata come una "nuova offensiva democratica per la salvezza del Venezuela". I firmatari invitano sin d'ora la comunità internazionale a non riconoscere l'esito delle urne rifiutando "il processo e i risultati di questo processo fraudolento, che viola i principi democratici". IL testo è stato adottato, tra gli altri, anche dal cosiddetto "G4", la sigla con cui si identificano le quattro principali forze dell'opposizione: Volontà popolare (Vp), la forza cui sono iscritti il presidente "ad interim", Juan Guaidò e lo storico oppositore Leopoldo Lopez, uscito dal carcere e oggi riparato nell'ambasciata spagnola a Caracas; Primero Justicia (Pj), formazione dell'ex candidato presidenziale Henrique Capriles e del "ministro degli Esteri" del governo ad interim Julio Borges; Azione democratica (Ad) e di Un nuovo tempo (Unt). (segue) (Brb)