Venezuela: le opposizioni non parteciperanno alla "frode elettorale" del 6 dicembre (4)

- Le opposizioni ripropongono così uno schema già sperimentato in passato, non senza polemiche. I partiti principali avevano deciso di non presentarsi alle presidenziali del 2018, vinte da Maduro, denunciando numerose violazioni delle garanzie democratiche sulla presentazione delle candidature e di rispetto delle condizioni di voto. Una parte ritenuta minoritaria delle opposizioni, da tempo critica con questa impostazione con tesi che secondo i sondaggi trovano eco crescenti nell'elettorato, ha nei mesi scorsi deciso di stringere un patto coi partiti di maggioranza per avviare un percorso di dialogo che ha tra le altre cose portato all'organizzazione del voto di dicembre. (segue) (Brb)