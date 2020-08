Ponte Genova: Crippa (M5s), fatto nostra parte ma attendiamo giustizia per le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi a Genova, alla presenza del Presidente della Repubblica, sarà inaugurato il Ponte San Giorgio. Il mio pensiero va alle 43 vittime di quella tragedia e ai loro familiari". Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa. "Tra i tanti, troppi che hanno perso la vita per il crollo di due anni fa - si legge in una nota - ci sono anche tre persone che facevano parte della mia comunità. Il mio abbraccio va a tutti i parenti e agli amici di chi non c'è più. Il completamento del nuovo ponte non sana la cicatrice e la sofferenza per la grave perdita di vite umane, né quella di coloro che hanno perso la casa, ma è un importante segnale, per tutto il Paese, affinché la città della Lanterna possa iniziare un percorso per tornare alla normalità", aggiunge. "Attendiamo ancora giustizia: il processo sta andando avanti e le responsabilità dovranno essere accertate e sanzionate. Noi del MoVimento 5 Stelle - spiega Crippa - abbiamo fatto la nostra parte. Come promesso all'indomani del crollo del ponte Morandi, abbiamo lavorato per portare sollievo alle persone sfollate, adottando misure importanti per la città nel decreto Genova messo a punto dall'allora ministro Danilo Toninelli. Ci siamo impegnati a realizzare il nuovo ponte nel più breve tempo possibile e abbiamo iniziato il percorso che toglierà dalle mani di Atlantia e del gruppo Benetton la gestione di Autostrade per l'Italia, che sarà portata sotto il controllo pubblico grazie alla Cassa depositi e prestiti", sottolinea il capogruppo del M5s alla Camera. (segue) (Com)