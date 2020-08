Ponte Genova: Crippa (M5s), fatto nostra parte ma attendiamo giustizia per le vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per troppo tempo, prosegue Crippa "la vecchia politica ha strizzato l'occhio al concessionario consentendogli di dettare le regole del gioco. Questo ha fatto sì che il piano di investimenti per le manutenzioni, con i relativi controlli, non fosse rispettato da Aspi. Un fatto grave, emerso soltanto a seguito del crollo e della tragedia del 14 agosto 2018. Quel giorno - prosegue - lo abbiamo promesso: non vogliamo mai più vedere persone che lucrano sulla sicurezza dei nostri concittadini risparmiando sulla manutenzione, per poi spartirsi gli utili senza alcuno scrupolo. È inaccettabile che il profitto di pochi vada a discapito dell'incolumità di una intera comunità. Quella promessa si sta, passo dopo passo, trasformando in realtà concreta: oggi la sicurezza di chi transita sulle nostre autostrade è la priorità assoluta, la prevenzione e la manutenzione – conclude il presidente dei deputati del M5s - sono le grandi opere prioritarie per il Paese. Lo dobbiamo alle 43 vittime di quel crollo, ai loro cari e a tutti gli italiani". (Com)