Filippine: Duterte accusato di prorogare stato emergenza per schiacciare il dissenso

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, è accusato dai suoi detrattori di aver prorogato lo stato di emergenza nazionale varato nel paese in risposta alla pandemia di coronavirus con l’intento di abusarne per soffocare il dissenso. Duterte ha prorogato lo stato di emergenza nell’area metropolitana di Manila e in altre zone delle Filippine lo scorso marzo; tale decreto emergenziale è durato 80 giorni ed ha fatto da fondamento legale per uno tra i più rigidi regimi di blocco nazionale al mondo. Le manifestazioni contro la disoccupazione e la scarsità di generi alimentari si sono scontrate con dure reazioni da parte delle forze dell’ordine e arresti di massa. Ad aprile Duterte è arrivato a minacciare che la polizia avrebbe “sparato per uccidere” contro chiunque avesse violato le misure di quarantena e minacciato gli agenti. Nel mese di giugno il regime di blocco nazionale è stato allenato per tentare di limitarne i danni economici, ma da allora i contagi sono tornati ad aumentare, e ieri, 3 agosto, il paese ha registrato un record negativo di casi giornalieri. Il governo ha risposto a tale sviluppo annunciando l’obbligo da domani, 4 agosto, di rimanere in casa per tutti i soggetti di età inferiore a 21 anni e superiore a 60 nell’area di Manila. Tra le voci maggiormente critiche dei provvedimenti governativi figura la giornalista Maria Ressa, co-fondatrice del portale d’informazione online Rappler e strenua oppositrice di Duterte, secondo cui “se questo fosse accaduto in un momento in cui non c’era la quarantena, staremmo protestando in massa nelle strade”. (segue) (Fim)