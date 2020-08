Marche: Bora, risultati straordinari per finanziamenti a imprese innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bora ha aggiunto: "I contributi garantiranno, nel breve e medio periodo importanti ricadute nel territorio. Ci attendiamo un incremento della progettualità, della qualità e della sostenibilità degli investimenti; un incremento della competitività e attrattività del sistema produttivo regionale; l'inserimento, nelle imprese, di ricercatori, giovani talenti, laureati o diplomati e di apprendisti in alta formazione e ricerca". Quindi la Regione Marche ha diffuso i dati relativi agli investimenti per ogni provincia: "A livello territoriale la provincia di Ancona ha drenato 4,5 milioni di contributi, a fronte di 9,6 milioni di investimenti. Ascoli Piceno ha richiesto 1,8 milioni di aiuti per 3,6 milioni investiti. Fermo 678 mila euro per 1,3 milioni di investimenti programmati. Macerata 4 milioni per 7,8 investiti. Pesaro e Urbino 2,4 milioni di contributi per 4,7 milioni impegnati". (Ren)