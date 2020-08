Portogallo: per gestori discoteche le modalità di riapertura sono "insulto al settore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modalità delle riapertura delle discoteche disposte dal governo portoghese "sono un insulto al settore e non permetteranno di voltare pagina". Lo ha affermato il presidente dell'Associazione delle discoteche del Sud e dell'Algarve, Liberto Mealha, nel commentare al quotidiano "Jornal Economico" la decisione dell'esecutivo di Lisbona di disporre la chiusura di tutte le attività all'1 di notte come misura per ridurre la diffusione di nuovi focolai di coronavirus. Liberto Mealha ha aggiunto che "la maggioranza dei colleghi non riaprirà" in quanto "la discoteca non è stata fatta per competere con i ristoranti".(Spm)