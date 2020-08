Ratzinger è in gravi condizioni di salute, la voce del Papa emerito sarebbe "appena udibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Papa emerito Benedetto XVI si trova in gravi condizioni di salute dopo essere tornato in Vaticano da una visita in Baviera in Germania. A riferirlo al quotidiano tedesco “Passauer Neue Presse” è il biografo di Benedetto XVI, Peter Seewald, secondo cui il 93enne sarebbe “molto fragile” e la sua voce “appena udibile”. Seewald ha rivelato di avere incontrato Benedetto sabato e di essergli sembrato “ottimista” sulla possibilità di riprendere a scrivere qualora avesse recuperato le forze. Il Papa emerito sarebbe affetto da un herpes oftalmico. Joseph Ratzinger era arrivato nella sua nativa Baviera a giugno per fare visita al fratello malato Georg Ratzinger, poi deceduto da lì a poco. Si è trattato del primo viaggio di Benedetto fuori dall'Italia dal 2013, l'anno in cui ha rassegnato le dimissioni dal papato.(Geb)