Cina: Bolton, abbiamo capito troppo "tardi" che Pechino è "una minaccia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono arrivati "tardi" a capire che la Cina "è una minaccia" per il modo in cui "organizza la sua società, come gioca con le diverse regole dell'economia internazionale, per la sua crescente minaccia militare, per il pericolo rappresentato da tecnologie come Huawei o Zte (azienda che produce dispositivi e sistemi di telecomunicazioni). Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Pais", John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale, fino al settembre 2019, dell'amministrazione guidata da Donald Trump. Pertanto sarà necessario "adottare nuove politiche" anche se ciò non significa che il presidente Trump "sia pienamente coinvolto in quello che il suo governo sta facendo su questo tema". (Spm)