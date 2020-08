Abruzzo: incendi, il comune dell'Aquila ha chiesto al governo lo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune dell'Aquila ha chiesto alla presidenza del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio comunale del capoluogo d'Abruzzo, a causa degli incendi che stanno interessando per il quarto giorno le zone dei quartieri di Pettino e Cansatessa e la frazione Arischia. Lo ha deciso ieri la Giunta comunale. La deliberazione è stata inoltrata alla Regione Abruzzo, perché provveda a sostenere la richieste dell'ente al governo ai fini dell'emanazione del provvedimento di stato di emergenza. Il provvedimento adottato parte della considerazione "dell'estensione dei fenomeni e dell'estrema gravità del danno; pertanto - è scritto nella delibera - si profilano come indifferibili ed urgenti diversificate misure di difesa del territorio e di protezione della popolazione, misure straordinarie ed emergenziali che sono di impossibile attuazione per l'amministrazione locale e per i soggetti colpiti e che si ritengono anche superiori alle possibilità di intervento della Regione Abruzzo". (segue) (Gru)