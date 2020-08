Libano: ministro degli Esteri Hitti rassegna le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Libano Nassif Hitti ha presentato oggi le dimissioni dal governo guidato dal primo ministro Hassan Diab. Secondo dichiarazioni rilasciate dal ministro all'emittente "Sky News Arabia" l’atto giunge in segno di protesta contro l’azione del governo in relazione a numerosi dossier. Secondo il sito d’informazione "Moustaqbal web", il ministro preciserà le vere ragioni del gesto in un comunicato che sarà emesso più tardi quest’oggi. A detta di fonti diplomatiche libanesi Hitti, che già domenica avrebbe subito tentativi di dissuasione riguardo a possibili dimissioni, lascerebbe il governo in polemica con alcuni atti recenti compiuti dal governo. Fra questi peserebbero in particolare l’invio in Kuwait del direttore della Sicurezza generale Abbas Ibrahim in luogo dello stesso Hitti, allo scopo di richiedere aiuti economici, e soprattutto l’atteggiamento poco trasparente del primo ministro Diab nei confronti del capo della diplomazia francese Jean-Yves Le Drian, recentemente in visita in Libano. (Res)